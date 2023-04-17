زيزو يتعادل للزمالك أمام المقاولون

ياسر رشاد - القاهرة - أدرك فريق الزمالك هدف التعادل أمام ضيفه المقاولون لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة القوية التي تجمعهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيل هدف التعادل بعد ركلة ركنية من الجبهة اليمنى في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول للمباراة.

تشكيل الزمالك لمباراة المقاولون

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمدعبد الغني - إبراهيما نداي

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله"نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

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