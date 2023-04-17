محمد صلاح وجاكبو يتقدمان لـ ليفربول أمام ليدزفي الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق ليفربول الشوط الأول من مباراته امام ليدز يونايتد متقدماً بهدفين دون رد في إطار منافسات الجولة 31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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جاءت المباراة قوية وحماسية في شوطها الأول ونجح فريق ليفربول في استغلال الفرص التي اتيحت له خلال الـ 45 دقيقة الأولى بينم اتيحت اكثر من فرصة لفريق ليدز الا ان التعامل معها لم يكن بشكل جيد.

وفي الدقيقة 36 نجح الهولندي جاكبو في

تشكيل ليفربول لمباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تسجيل هدف التقدم لفريقه ليفربول قبل أن يضيف محمد صلاح ثاني الاهداف في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

حراسة المرمي: اليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونس.

خط الهجوم: صلاح، جوتا، جاكبو.

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