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محمد صلاح وجاكبو يتقدمان لـ ليفربول أمام ليدزفي الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الشوط الأول من مباراته امام ليدز يونايتد متقدماً بهدفين دون رد في إطار منافسات الجولة 31 لبطولة الممتاز.

 

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جاءت المباراة قوية وحماسية في شوطها الأول ونجح فريق ليفربول في استغلال الفرص التي اتيحت له خلال الـ 45 دقيقة الأولى بينم اتيحت اكثر من فرصة لفريق ليدز الا ان التعامل معها لم يكن بشكل جيد.

وفي الدقيقة 36 نجح الهولندي جاكبو في

تسجيل هدف التقدم لفريقه ليفربول قبل أن يضيف محمد صلاح ثاني الاهداف في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

تشكيل ليفربول لمباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: اليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونس.

خط الهجوم: صلاح، جوتا، جاكبو. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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