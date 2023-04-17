المقاولون يتقدم بالهدف الأول أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق المقاولون في تسجيل هدف التقدم في شباك مضيفه الزمالك لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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ونجح النيجيري جون اوكولي في تسجيل أول أهداف اللقاء بعد هجمة مرتدة متقنة في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول ليمنح ذائب الجبل الأفضلية في النتيجة.

تشكيل المقاولون لمباراة الزمالك

حارس المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروق نور الدين – جوزيف أوشايا – احمد شيمي

خط الوسط: محمد مجلي – أحمد عاطف قطة – لويس إدوارد هينستروزا

خط الهجوم: أمادو نياس – جون أوكلي.

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