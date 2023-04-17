الاهلي و سموحة..كهربا يُهدر فرصة التقدم أمام سموحة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - تقام حاليًا مباراة الأهلى وسموحة، على ستاد القاهرة الدوى التى تجمع الفريقين، بالجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

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وأضاع محمود كهربا فرصة التقدم بالهدف الاول فى الدقيقة الـ 3 ، أمام سموحة عندما مرر أليو ديانج تمريرة سحرية لينفرد بحارس سموحة الهانى سليمان ويتصدى لها ببراعة.





تشكيل الأهلى..

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني خط الوسط :مروان عطية واليو ديانج وعمرو السولية خط الهجوم : محمد شريف وبيرسي تاو وكهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من : علي لطفي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل

وكوكا ومحمد أشرف

تشكيل سموحة..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد سعيد

الوسط: محمود حليمو، ماليك بوعيو،دوكوا دودو، مصطفى سعد ميسي، حسين فيصل

الهجوم: حسام حسن



ويجلس على دكة البدلاء: عمر صلاح، صديق أوجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، محمد الصباحى، محمد عصام، بواتينج، زياد طارق، محمد مغربى.

ويلتقي الأهلي فريق سموحة في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية



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