المباراة الأولى لـ أوسوريو.. تشكيل الزمالك أمام المقاولون في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن تشكيل الفريق الأبيض الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله"نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.