شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن فوز على معلول بجائزة لاعب الجولة الـ25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، فوز التونسى على معلول، لاعب النادى الأهلى، بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية عبر موقع "تويتر": "تصويت الجمهور يحسمها.. التونسي علي معلول هو رجل الجولة 25 بناءً على تصويتكم وتعليقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.. تهانينا لك يا علي".

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على فاركو بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويخوض فريق الأهلى اختبارا قويا عندما يواجه الرجاء المغربى يوم 22 أبريل الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

وأوقعت القرعة فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية، بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.