شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى أجنبى فى هجوم المقاولون العرب أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويضم تشكيل المقاولون كلاً من..

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع : أمير عابد - فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط : أحمد الشيمي - محمد مجلي - أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم : لويس إدوارد - أمادو نياص - جون أوكلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أحمد عربي وعمر فتحي سافيولا ولؤي وائل وعبد الرحمن خالد جبنه وفادي فريد ومحمد شوقي غريب ومحمد هاني تريكا وأحمد فوزي وعمر فايد.