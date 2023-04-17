شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والرجاء ..الأحمر يتفوق على بطل المغرب قبل مواجهة السبت بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير الحمراء مباراة الاهلي والرجاء المغربى فى ذهاب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تأهل الأهلى كثانى مجموعته خلف صن داونز المتصدر.

ويتفوق الاهلي على الرجاء تاريخيا فى المواجهات التى جمعتهما من قبل، حيث تقابلا فى 11 مباراة منها 9 مواجهات على المستوى الأفريقي ومواجهتين في البطولات العربية.

نجح الاهلي فى تحقيق 4 انتصارات على الرجاء بواقع ( مرتين أفريقيا ومرتين عربيا) ، بينما حقق الفريق المغربي فوزين فقط على المارد الأحمر وحسم التعادل نتيجة 5 مواجهات، منهم تعادلًا حسم الأهلي بعده لقب سوبر أفريقيا بركلات الترجيح.

تقام مباراة الاهلي والرجاء فى الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.

مباراة الاهلي والرجاء تذاع على قنوات بين إن سبورت المشفرة، كما تذاع على قناة اون تايم سبورت الأرضي.