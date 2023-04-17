شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وشريف يقودان هجوم الأهلي أمام سموحة.. وعبد الفتاح ظهير أيسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سموحة اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.



ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، وعمرو السولية ومروان عطية واليو ديانج في الوسط ومحمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي لطفي وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأفشة ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.



ويلعب خالد عبد الفتاح في الجبهة اليسرى لتعويض غياب علي معلول عن تشكيل الأهلي.

ويغيب عن الأهلي أمام سموحة الليلة كل من: حمدي فتحي للإيقاف، ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي للإصابة، وحسين الشحات وعلي معلول بسبب الإجهاد، وبرونو سافيو وشادي حسين وكريم الدبيس ومحمد فخري لأسباب فنية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على فاركو بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويخوض فريق الأهلى اختبارا قويا عندما يواجه الرجاء المغربى يوم 22 أبريل الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

وأوقعت القرعة فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.