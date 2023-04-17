شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام الأهلى.. وعودة الهانى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل الفريق السكندرى أمام النادي الأهلي في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.



وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد سعيد

الوسط: محمود حليمو، ماليك بوعيو،دوكوا دودو، مصطفى سعد ميسي، حسين فيصل

الهجوم: حسام حسن

ويجلس على دكة البدلاء: عمر صلاح، صديق أوجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، محمد الصباحى، محمد عصام، بواتينج، زياد طارق، محمد مغربى.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الأهلى كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادي، محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، ماليك بوعيو، زياد، حسين فيصل، دوكوا دودو مصطفى سعد ميسي

الهجوم: بنجامين بواتينج، محمد سعيد، حسام حسن

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفا.