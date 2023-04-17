شكرا لقرائتكم خبر عن سكر بديلا لـ"فتوح" فى تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله"نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.