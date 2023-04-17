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سكر بديلا لـ"فتوح" فى تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

 

و يضم التشكيل كل من:

 

حراسة المرمى: محمد صبحي 

 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

 

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي

 

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله"" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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