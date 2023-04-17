شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تستضيف نهائى كأس سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن صالة نهائي بطولة كأس مصر لسيدات السلة، والتى تجمع الأهلى مع الجزيرة على اللقب، وسبورتنج وهليوبوليس على الثالث والرابع.

ومن المقرر أن تقام المباريات على صالة القناة بالإسماعيلية، حيث تقام مباراة المركزين الثالث والرابع فى التاسعة مساء غد الثلاثاء، بينما تقام مباراة النهائي فى الحادية عشرة والنصف مساء.

وصعد الأهلى للنهائى بعد التغلب على هليوبوليس بنتيجة 76-43 ، بينما صعد الجزيرة بالفوز على سبورتنج فى مفاجأة كبيرة بنتيجة 79/71 .

وتقام مساء اليوم الاثنين مباريات نصف نهائى كأس السلة رجال، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة، والزمالك مع الاتحاد السكندرى.