شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 10 لاعبين عن الأهلى أمام سموحة فى مباراة الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويغيب عن الأهلي أمام سموحة الليلة كل من: حمدي فتحي للإيقاف، ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي للإصابة، وحسين الشحات وعلي معلول بسبب الإجهاد، وبرونو سافيو وشادي حسين وكريم الدبيس ومحمد فخري لأسباب فنية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على فاركو بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويخوض فريق الأهلى اختبارا قويا عندما يواجه الرجاء المغربى يوم 22 أبريل الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

وأوقعت القرعة فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.