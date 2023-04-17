شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف النجوم فى رمضان.. أيمن يونس يكشف عن موقف مضحك فى منزل أسرة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد، وموقف اليوم مع النجم، أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق.

ويتذكر أيمن يونس، نجم مصر والزمالك السابق، عدة مواقف طريفة حدثت له خلال شهر رمضان، منها موقف ظل يضحك بسببه سنوات كلما يتذكره وسيظل فى ذاكرته دوما، وهو بعد وصوله إلى منزل أسرة زوجته، وفى ظل إرهاق الصيام دخل إحدى الغرف لينام وكان بجوار سريره منضدة عليها دورق خشاف تم إعداده للإفطار.

وقال نجم الزمالك السابق، أثناء تجهيز الأسرة للإفطار سمعت الأذان فأمسكت بالدورق وشربته، ولكن اكتشفت أن هذا الأذان كان فى أحد الأفلام".

ويمتلك أيمن يونس مسيرة كروية كبيرة داخل النادى سواء كلاعب أو عضو مجلس إدارة أو مسئول بفريق الكرة، حيث بدأ مشواره مع كرة القدم عام 1980، داخل القلعة البيضاء ولعب حتى عام 1994 وشارك خلال هذه الفترة فى الدورى السعودى لمدة 3 مواسم بأندية الرائد والوحدة.

كما يمتلك أيمن يونس أرقاما خاصة فى مسيرته كلاعب حيث يعد الوحيد الذى شارك رسميا فى 11 مركزا داخل المستطيل الأخضر فى مباريات مختلفة سواء مع المنتخب الوطنى أو الزمالك، رغم مشاركته بشكل أساسى فى مركز وسط الملعب لكنه شغل كل المراكز داخل الملعب بما فيها حراسة المرمى فى واقعة شهيرة عندما شارك كحارس أمام الترسانة فى مباراة الدوري موسم 1988 لمدة 40 دقيقة كاملة من المباراة بعد إصابة الحارس الأساسي، كما ويعتبر صاحب أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري المصري بعدما أحرزه في الثانية 12 من عمر مباراة الزمالك أمام نادي السويس.

حقق أيمن يونس عدة بطولات خلال مشواره الكروي مع نادي الزمالك، حيث أحرز درع الدوري العام 4 مرات أعوام: 88 - 84 - 92 - 93 وحصل لقب كأس مصر موسم 88 وكأس افريقيا أعوام 93 و 84 و 83 وكذلك كأس الأفرو آسيوي عام 87.

على صعيد المنتخب الوطني شارك أيمن يونس، في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب عام 1988 وأحرز هدفين في شباك منتخبي الكاميرون والسنغال، وعقب الاعتزال اتجه لمجال التحليل الكروي عبر العديد من القنوات الفضائية بداية من عام 1996، وامتاز بآرائه القوية والعميقة ليطلق عليه لقب الفيلسوف نظرا لقدرته علي توصيل المعلومة بطريقة فريدة.

وتولى أيمن يونس العديد من المناصب الإدارية داخل نادي الزملك وكذلك اتحاد الكرة ، حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة في الزمالك عام 2013 - 2014 ، وشارك كعضو في مجلس اتحاد الكرة خلال الفترة من 2004 وحتي 2012 والتي حصل خلالها المنتخب علي 3 بطولات أمم أفريقيا تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.