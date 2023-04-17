شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..





فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل السلبى في دوري هذا الموسم أرقام شوقى غريب أمام الزمالك أرقام شوقى غريب أمام الزمالك ويمتلك شوقى غريب المدير الفني لذئاب الجبل، تاريخاً حافلاً في مواجهات القلعة البيضاء، وذلك خلال تدريبه لـ 4 فرق مختلفة، قبل توليه المسؤولية الفنية للمقاولون العرب، والتقى غريب مع الزمالك في 7 مباريات سابقة، حقق فاز في مباراتين وخسر 4 أخرى، وتعادل في لقاء وحيد.

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وسجل فرق شوقي غريب 8 أهداف فى شباك الزمالك، بينما سجل الزمالك 10 أهدف في فرق شوقي غريب.