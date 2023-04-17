شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..
ترتيب الزمالك في جدول الدوري يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة جمعها من 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22. ترتيب المقاولون العرب في جدول الدوري يحتل المقاولون العرب المركز السادس بجدول الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مرات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 22. نتيجة آخر ظهور للزمالك في الدوري حقق الزمالك الفوز على حرس الحدود بثلاثية دون رد في آخر ظهور بالدوري. آخر ظهور للمقاولون في الدوري تعادل ذئاب الجبل سلبياً مع المصري البورسعيدى في آخر ظهور بمسابقة الدوري. الزمالك يتفوق على المقاولون العرب فى القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو، وفى المقابل تساوى القيمة التسويقية للمقاولون العرب 6.28 مليون يورو. 79 جمعت الزمالك والمقاولون العرب بالدوري 79 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون قبل لقاء الليلة حقق الفارس الابيض 51 انتصاراً مقابل ثمانية انتصارات لذئاب الجبل فيما انتهت 20 مباراة بالتعادل بين الفريقين. أهداف الزمالك في مباريات المقاولون سجل الزمالك 116 هدفاً في شباك ذئاب الجبل خلال مباريات الفريقين معاً أهداف المقاولون فى مباريات الزمالك سجل ذئاب الجبل 50 هدفاً فى شباك فريق الزمالك خلال مباريات الفريقين معاً. المواجهة الأولى والأخيرة بين الزمالك والمقاولون المواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت فى 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك في الشوط الأول وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر كمال عبودة وحمدي نوح ومجدي كامل.
فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل السلبى في دوري هذا الموسم أرقام شوقى غريب أمام الزمالك
ويمتلك شوقى غريب المدير الفني لذئاب الجبل، تاريخاً حافلاً في مواجهات القلعة البيضاء، وذلك خلال تدريبه لـ 4 فرق مختلفة، قبل توليه المسؤولية الفنية للمقاولون العرب، والتقى غريب مع الزمالك في 7 مباريات سابقة، حقق فاز في مباراتين وخسر 4 أخرى، وتعادل في لقاء وحيد.
وسجل فرق شوقي غريب 8 أهداف فى شباك الزمالك، بينما سجل الزمالك 10 أهدف في فرق شوقي غريب.