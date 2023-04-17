شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الكاراتيه يشهد تصفيات المنتخب فى المركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف المركز الأولمبى بالمعادى تصفيات المنتخب الوطنى للكاراتيه رجال وسيدات، والتى تقام فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة مصر الدولية، والتى تقام بمصر نهاية أبريل الجارى وبداية مايو المقبل.

وشهدت التصفيات تواجد مجلس إدارة الاتحاد، على رأسهم محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه، وعصام عبد الرؤوف، محمد الحسينى، محمد سعد، سامح الشبراوي، أمين الزعبلاوى، أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى خالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد.

ويستعد الكاراتيه للمشاركة فى بطولة كأس مصر التي تقام بالأقصر فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجارى.

من جهته أكد محمد الدهراوي، رئيس اتحاد الكاراتيه، حرص الاتحاد على نجاح البطولة والظهور فى أفضل صورة، استعدادا لإقامة البطولات الدولية وإثبات أن للرياضة دورا فعالا فى تنشيط السياحة وجذب السياحة الخارجية.

وأوضح أن اهتمام الدولة بالمنشآت الحيوية بصفة عامة والمناطق الأثرية بصفة خاصة جعلت مصر وجهة مشرفة لإقامة اقوى البطولات المحلية واستضافة اقوى الأحداث العالمية.