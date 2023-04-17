محمد صلاح ينتظر تحطيم رقم قياسى جديد أمام ليدز يونايتد الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي ليفربول وليدز يونايتد مساء اليوم، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضًا..موعد مواجهة الأهلي الإفريقية المقبلة

ويأمل محمد صلاح في مواصلة كتابة أرقام قياسية في سجله التهديفي عندما يواجهه ليدز يونايتد، بعد ان استطاع التسجيل في أخر 3 مباريات جمعت بينهما.

ويستهدف صاحب الـ30 عاما إحراز هدف آخر في شباك ليدز يونايتد لإعتلاء صدارة هدافي الريدز ضد ليدز

بالبريميرليج، متخطيًا روبي فاولر الذي يتساوى حاليا مع النجم المصري برصيد 7 أهداف لكلًا منهما.

وخاض محمد صلاح 5 لقاءات أمام ليدز يونايتد خلال مسيرته الاحترافية في الدوري الإنجليزي، فيما تمكن مو من هز شباك ليدز يونايتد بـ 7 أهداف ليتساوى مع روبي فاولر لاعب الريدز السابق.

لمزيد من الاخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا