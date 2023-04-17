دوري أبطال أفريقيا..تغيير ملعب الإياب بين الأهلي والرجاء المغربي لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي، بالمواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتناولت أنباء صحفية مغربية، تناولها، موقع البطولة المغربي، بأن مباراة الرجاء والأهلي في دوري أبطال أفريقيا مهددة بالنقل خارج ملعب محمد الخامس نظرًا الى الإصلاحات التى تتم داخله.

يواجه الأهلي المصري نظيره الرجاء المغربي في تمام التاسعة مساء السبت المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ببطولة دوري الأبطال الأفريقية.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي



سبق وأن التقى فريقي الأهلي والرجاء من قبل في 11 مباراة سابقة بمختلف البطولات الإفريقية والعربية.

وفاز الأهلي في 4 مناسبات إلى جانب فوز خامس من علامة الجزاء عقب انتهاء اللقاء بالتعادل.

في المقابل نجح الرجاء في تحقيق

الفوز على الأهلي بمواجهتين فقط وتعادلا في 5 مناسبات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء بدوري الأبطال



تنقل شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية مواجهة الأهلي والرجاء، والتي حصلت على الحقوق الحصرية لإذاعة البطولة منذ أعوام كثيرة ماضية.

وأعلنت شركة تذكرتي، المسؤلة عن حجز تذاكر المباريات، عن نفاذ تذاكر المباراة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

يذكر أن الأهلي صعد كثاني مجموعته، بعدما حقق الفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، ليتعادلا في النقاط، ويصعد المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة، فيما تأهل صن داونز الجنوب إفريقي كمتصدر للمجموعة.

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