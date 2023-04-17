محمود كهربا.. مصير الفولت من عقوبة لجنة الإنضباط.. وأول رد من الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيناريو جديد من العقوبات التى تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل صدور قرار جديد بعقوبة إيقافه.

وقررت لجنة الإنضباط إيقاف، "كهربا"، لمدة 12 مباراة، تشمل المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، بجانب غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

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وهناك جدلا كبيرا حول انباء صدور قرار العقوبة التى تعرض لها كهربا، وذلك نظرًا الى انه لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الأنن مما أثار جدلا وغضب جماهير الاهلي.

سبب عقوبة لكهربا..



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كهربا وهو يوجه ألفاظا خادشة للحياء ضد نادي الزمالك، ليقرر الأبيض شكوى اللاعب منذ 3 شهور من

حدوث الواقعه.

مصير عقوبة كهربا..

يحق للاعب الأهلي محمود كهربا التظلم خلال 10 أيام، وعليه تسديد الغرامة المالية خلال شهر من تاريخ صدور القرار، فيما أن عقوبة الإيقاف تظل سارية حتى الفصل في تظلم اللاعب.

ويلعب الأهلي مع نظيره سموحة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري، فيما يعتلي الأحمر صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 50 نقطة، محصلة 20 لقاء منذ انطلاق البطولة بموسمها الحالي 2022 ـ 2023.

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