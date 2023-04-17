موعد مواجهة الأهلي الإفريقية المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الأهلي في التاسعة والربع من مساء اليوم مع نظيره سموحة، ضمن منافسات الدوري العام المصري.

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وعقب نهاية مواجهة سموحة، سيستعد المارد الأحمر بقوة لمواجهة الرجاء المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل مسؤولي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء المغربي، كما حدث خلال مواجهة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعة بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

يواجه الأهلي نظيره الرجاء في التاسعة من مساء السب المقبل، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة

الدولي.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية مواجهة الأهلي والرجاء، والتي حصلت على الحقوق الحصرية لإذاعة البطولة منذ أعوام كثيرة ماضية.

يذكر أن الأهلي صعد كثاني مجموعته، بعدما حقق الفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، ليتعادلا في النقاط، ويصعد المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

فيما تأهل صن داونز الجنوب إفريقي كمتصدر للمجموعة

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