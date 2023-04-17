الأهلى و سموحة .. أفضلية "حمراء" في تاريخ المواجهات

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مباراة مهمة أمام فريق سموحة، علي ملعب الجيش، بالجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

اقرأ أيضًا..ما قدمه أليو ديانج قبل مباراة الليلة أمام سموحه في الدوري

وتقابل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بنظيره سموحة في 25 مواجهة جمعت الفريقين ببطولة الدوري المصري، حقق المارد الأحمر الفوز في 12 مباراة، بينما فاز سموحة في 5، وحسم التعادل بينهما في 8 لقاءات.

واستطاع لاعبو الأهلي في تسجيل 36 هدفًا، خلال مواجهات الاحمر مع سموحة الـ20 فى بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حتى الأن، فيما حقق الأهلي أكبر نتيجة برباعية نظيفة أمام سموحة بموسم 2020-2021.

وتقرر انطلاق صافرة الاهلى وسموحة في التاسعة مساء اليوم، بالجولة السادسة والعشرين التى تجمعهما علي ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

لمزيد من الاخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا