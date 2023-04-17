جوارديولا "يتوقع سيناريو" أصعب" أمام البايرن ويراهن على المبادرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن توابع الأزمة بين ساديو ماني وليروي ساني ثنائي بايرن ميونيخ وتأثيرها على موقعة إياب دور الثمانية بين فريقه والبايرن بدوري أبطال أوروبا بعد غدِ" الأربعاء.

وقال جوارديولا هذه الأزمة قد تجعل العملاق الألماني أخطر ويكشف عن قوته الحقيقية.

وعوقب السنغالي ماني بغرامة وغاب عن التعادل 1-1 أمام هوفنهايم في الدوري الألماني بعد الاعتداء على زميله ساني باللكم عقب الخسارة 3-صفر أمام سيتي في مباراة الذهاب لدوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وأضاف المدرب الإسباني الذي تولى تدريب بايرن خلال الفترة 2013-2016: تحتاج أحيانا إلى مشكلة ليتحد الفريق بشكل أكبر. إنها ليست نقطة ضعف للفريق بل نقطة قوة.

وتوقع أن يكون أداء البايرن أفضل مساء الأربعاء بسبب التوحد

والرغبة في تعويض الخسارة بسبب الدفعة المعنوية بعد الأزمة الثنائية بين اللاعبين.

ورغم أن سيتي يملك أفضلية التقدم بثلاثة أهداف، أكد جوارديولا أنه سيكون من الخطورة العودة إلى الدفاع.

وقال جوارديولا: سنرى إن كان بوسعنا اللعب بشكل مماثل للمباراة على أرضنا وإظهار شجاعة كبيرة في مستوانا.

واستطرد: نحن قادرون على القيام بأشياء عديدة جيدة وكذلك يستطيع المنافس، أريد فريقا يتطلع إلى الفوز بالمباراة، أعرف كيف تكون الأمور أمام بايرن، سنعاني كثيرا إذا لم نأخذ المبادرة.