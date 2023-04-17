ما قدمه أليو ديانج قبل مباراة الليلة أمام سموحه في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - قدم المالي أليو ديانج لاعب وسط الميدان بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أرقامًا مميزة، خلال مشاركته مع المارد الأحمر، أمام فاركو في المباراة الأخيرة التى دمعت الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونجح لاعبو الاهلى فى تحقيق فوزا غاليا ومستحقا على فاركو بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد، على ستاد القاهرة الدولي، فيما اتطاع تسجيل ثلاثية الأهلي كل من محمود متولي ومحمد شريف وعلي معلول.

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ــ 68/79 التمريرات القصيرة بنسبة (86%)

ــ 2/4 التمريرات الطولية بنسبة (50%)

ــ1 صناعة الفرص

ــ 18 استخلاص الكرات

ــ 5 قطع الكرات (الافضل في المباراة)

ــ 1/1 الالتحامات الهوائية

ــ 1 تصدي لتسديدات (بلوك)

ــ لم يخسر الكرة طوال المباراة





ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، جمعهما من 20

مباراة بعدما حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 ولم يتلقي أي هزيمة حتي الأن، فيما يحتل فريق فيوتشر وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة، من 23 مباراة، جمعهما من لفوز في 13 لقاء وتعادل في 9 وهزيمة وحيدة.

كما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، جمعهما من 12 فوز و7تعادلات و4هزائم، و يقع الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 لقاء وتعادل في 6 وخسر 6.

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