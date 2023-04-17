الهلال والنصر.. عبدالإله العمري جاهز لديربي الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد نادي النصر السعودي خدمات مدافعه عبدالإله العمري قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال في ديربي الرياضي المقرر غدا الثلاء على ملعب الملك فهد الدولي في منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وخضع عبدالإله العمري لجلسة علاجية مكثفة داخل عيادة نادي النصر لمدة ساعة، في تديبات أمس الأحد، للتعافي من إصابة الفخذ التي تعرض لها.

وكان الجهاز الطبي بنادي النصر قد منح العمري الضوء الأخضر بالدخول

في التدريبات، إذ أجبره على الحضور مبكرًا إلى مقر العيادة، لتلقي العلاج، ومن ثم طالبه بالمشاركة في التدريب والخروج منه حال شعر بالإصابة.

وشارك المدافع الدولي في تدريبات النصر حتى نهايتها دون أي انزعاجات في الفخذ، ما يشير إلى جاهزيته لمواجهة الهلال في ديربي الرياض المرتقب.

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