أوديجارد يحطم رقمًا مميزًا في مباراة آرسنال ووست هام يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - سجل مارتن أوديجارد لاعب فريق آرسنال في مباراة وست هام يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 31 في الدوري الإنجليزي.

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وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات صباح اليوم الاثنين ، أحرز مارتن أوديجرد 8 أهداف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد على الإطلاق سجله لاعب خط وسط بنادي آرسنال في موسم واحد في المسابقة.تاريخي.

وسجل مارتن أوديجارد الهدف الثاني لفريق آرسنال في شباك وست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويعتلي آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

برصيد 74 نقطة في بطولة الدوري الإنجليزي .

ومن المقرر ان يلتقي آرسنال مع مانشستر سيتي في لقاء ناري لتحديد هوية الفائز في من بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم .

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء الاربعاء المقبل الموافق26 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة .

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