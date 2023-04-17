شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة ونجومها.. كل ما تريد معرفته عن رياضة الجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمارس رياضة الجولف فى مصر بشكل كبير وهى الرياضة الوحيدة التى تمت ممارستها على سطح القمر عام 1971، قام آلان شيبرد رائد الفضاء الأمريكى فى رحلة أبوللو 14 بحمل كرتى جولف ضربهما فى الهواء بالعصا وأعاد العصا معه، وتم وضعها فى متحف نيوجيرسى، بينما بقيت الكرتان على سطح القمر.

تم افتتاح أول نادٍ لها بأسكتلندا عام 1552، وتم تأسيس جمعية للاعبي الجولف، وهى جمعية القديس أندرو، ووضعت الجمعية 13 قاعدة يتم الالتزام بها من اللاعبين، وما زالت هذه القواعد قائمة إلى الآن.

انتشرت رياضة الجولف بعد ذلك فى أيرلندا ثم إنجلترا وأمريكا الشمالية، ونالت اهتماما وانتشارا واسعا، وأقيمت المباراة الأولى فى أمريكا بنيويورك ما أدى إلى شهرتها أكثر.

فوائد ممارسة الجولف

1-ضبط النفس.

2-رفع مستوى التوقعات.

3-المساعدة على التركيز.

4-زيادة مخزون الأفكار الإيجابية.

5-تنشيط الدورة الدموية.

6-تحسين المزاج.

7-زيادة معدلات الحرق.