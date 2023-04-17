شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الظهور الثالث لـ محمود بسيونى حكم مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهي المباراة التى تسجل الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب المكون من: "محمود بسيوني (حكم ساحة)، أسامة السيد وطارق مصطفى (مساعدين)، حسني سلطان (حكم رابع)، علاء صبري (حكم فيديو)، محمد عبد العزيز (مساعد حكم فيديو).

وأدار محمود بسيونى مباراتين فقط هذا الموسم قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة، وهما مباراتا الداخلية وطلائع الجيش، وسيراميكا وأسوان.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 39 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري، ويأتي المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

من جهته حذر شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مدافعي الفريق من خطورة هجوم نادي الزمالك، وذلك في ظل حالة الانتعاش التهديفي التي يعيشها الفريق الأبيض بعد آخر انتصارين في مسابقة الدوري على حساب البنك الأهلي وحرس الحدود، ومنح شوقي غريب تعليمات خاصة لمدافعي المقاولون العرب لإحكام الرقابة على مهاجمي الفريق الأبيض وخاصة ناصر منسي والذي يعيش حالة من التألق في قيادة هجوم الزمالك خلال المباريات الأخيرة.