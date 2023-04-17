شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة قوية عندما يلتقي بالمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو، وفى المقابل تساوى القيمة التسويقية للمقاولون العرب 6.28 مليون يورو.



الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة جمعها من 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس بجدول الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مرات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 22 هدف.

حقق الزمالك الفوز على حرس الحدود بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالدوري فيما تعادل ذئاب الجبل سلبياً مع المصري البورسعيدى في أخر ظهور بمسابقة الدوري.

وحرص الكولومبي أوسوريو على التحدث مع اللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون، من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 39 في المركز الرابع، وأكد الخواجة للاعبيه إنه كان حريص علي متابعة أداء اللاعبين في عدة مباريات ماضية، من أجل الوقوف علي مستواهم ومعرفة المتغيرات.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية