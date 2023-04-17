شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي كأس كرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الدور نصف النهائي ببطولة كأس كرة السلة "رجال"، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة، والزمالك مع الاتحاد السكندرى.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس كرة السلة

تقام مباريات نصف نهائي الكأس على صالة القناة بالإسماعيلية، حيث تقام مباراة الأهلى والجزيرة فى التاسعة مساءً، بينما مباراة الزمالك والاتحاد في الحادية عشرة مساءً.

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وتقرر إقامة مباريات الدور النهائى من دورى السلة رجال فى الفترة من 10 إلى 16 مايو المقبل، حيث يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى على اللقب بينما يلتقى الزمالك مع الجزيرة على المركزين الثالث والرابع.