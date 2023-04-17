شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلي مع نظيره سموحة فى التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى مواجهة صعبة على الفريق الأحمر، باعتبارها البروفة الأخيرة قبل مباراته أمام الرجاء الرياضي المغربي فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لسموحة 6.28 مليون يورو.



الأهلى يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 50 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 7 ولديه 5 مباريات مؤجلة.

ويحتل سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 29.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز على سموحة واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الانتصارات المتتالية فى مسابقة الدوري، وآخرها الفوز على فاركو بثلاثية نظيفة، في مشوار البحث عن استعادة اللقب الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين.

خسر سموحة من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على سموحة ليكون خير إعداد وارفع الروح المعنوية للاعبيه قبل مباراته المهمة مع الرجاء المغربي والتي ستحتاج تحضيرات خاصة باعتبارها فارقة في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية.