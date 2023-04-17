7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها مباراة الأهلى وسموحة، والزمالك مع المقاولون فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى.

الأهلي يواجه سموحة الليلة فى البروفة الأخيرة قبل موقعة ربع نهائي أفريقيا

يلتقى فريق الأهلي مع نظيره سموحة فى التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى مواجهة صعبة على الفريق الأحمر، باعتبارها البروفة الأخيرة قبل مباراته أمام الرجاء الرياضي المغربي فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

الزمالك يصطدم بالمقاولون فى الظهور الأول تحت قيادة الكولومبي أوسوريو

يصطدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالمقاولون العرب، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهي المباراة التى ستسجل الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى.

ناصر منسى يقود هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع أمام المقاولون

يصطدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالمقاولون العرب، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهي المباراة التى ستسجل الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات في 17 أبريل الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 55 على التوالي، وذلك بعدما أكملت عاماً في الصدارة في الأول من أبريل الجاري.

عمر كمال يرافق ثنائى الأهلى فى رحلة التأهيل من الإصابة بقطر

انضم عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، إلى ثنائي النادي الأهلي، كريم فؤاد وأكرم توفيق، وذلك خلال رحلة تعافيهما من اصابة القطع في الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية بقطر.

الطلائع يجدد الثقة فى عماد النحاس استعداداً لمواجهة فيوتشر

عقد مسئولو طلائع الجيش اجتماعاً خلال الساعات الماضية، استقروا خلاله على تجديد الثقة في عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة، رغم تراجع النتائج بعد الخسارة من البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للدوري، ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.