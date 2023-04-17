7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها مباراة الأهلى وسموحة، والزمالك مع المقاولون فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى.
الأهلي يواجه سموحة الليلة فى البروفة الأخيرة قبل موقعة ربع نهائي أفريقيا
الزمالك يصطدم بالمقاولون فى الظهور الأول تحت قيادة الكولومبي أوسوريو
ناصر منسى يقود هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع أمام المقاولون
يصطدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالمقاولون العرب، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهي المباراة التى ستسجل الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى.
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات في 17 أبريل الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 55 على التوالي، وذلك بعدما أكملت عاماً في الصدارة في الأول من أبريل الجاري.
عمر كمال يرافق ثنائى الأهلى فى رحلة التأهيل من الإصابة بقطر
الطلائع يجدد الثقة فى عماد النحاس استعداداً لمواجهة فيوتشر