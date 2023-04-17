شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. أحمد صبحى: "فراخ ومكرونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

كل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع أحمد صبحى لاعب إنبى وسموحة والجونة السابق، والذى كشف عن الوجبة التى سيتناولها اليوم على الإفطار.

وقال أحمد صبحى، إنه سيتناول اليوم على وجبة الإفطار فراخ ومكرونة مع الأسرة، كما أنه يقوم بمساعدة الأسرة فى أعمال المطبخ وتجيهز وإعداد السفرة قبل أذان المغرب.