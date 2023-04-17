شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يضاعف مكافأة الفوز لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى البنك الأهلى مضاعفة مكافأة الفوز للاعبى الفريق فى المباريات المتبقية من عمر بطولة الدورى الممتاز، وذلك لتحفيزهم قبل مواجهة حرس الحدود وحصد أكبر عدد من النقاط لضمان البقاء فى الدورى الموسم المقبل.

ومن جانب آخر، يسعى اليوناني بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق لتجهيز جميع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للاستعانة بهم فى المباريات واستغلال الحالة المعنوية الجيدة لهم بعد الفوز على طلائع الجيش والاستمرار فى النتائج الإيجابية لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز والخروج من منطقة الهبوط.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقة نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى التاسعة والربع مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات و التعادل في 8 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.