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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - يفكر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في حسم التأهل للدور نصف النهائي من ، غدًا، عندما يلتقي نظيره .

 

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وتقرر إقامة مباراة تشيلسي وريال مدريد في إياب الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسعة من مساء الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب "ستامفورد بريدج".

 

ومن المتوقع أن يقود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تشكيل الريال في موقعة الغد

أمام البلوز.


تشكيل
حارس المرمى: كورتوا.
الدفاع: كارفاخال_ ميليتاو_ دافيد ألابا_ كامافينجا.
الوسط: كروس_ فالفيردي_ مودريتش.
الهجوم: رودريجو_ بنزيما_ فينيسيوس جونيور.

 

يذكر أن ريال مدريد جسم مواجهة الذهاب بالفوز على تشيلسي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي لُعب على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، بإسبانيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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