تشيلسي وريال مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح ريال مدريد في حسم مواجهة الذهاب من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمان تشيلسي بالفوز 2/0، والتي استضافها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" بالعاصمة مدريد.

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ويستعد تشيلسي والريال لمواجهة من الغيار الثقيل، لحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد

تنطلق مواجهة تشيلسي وريال مدريد في التاسعة

من مساء الغد، والتي يستضيفها ملعب "ستانفورد بريدج" بلندن.

القنوات الناقلة

يُشاهد جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط مباراة تشيلسي وريال مدريد عبر باقة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث الشامبيونزليج الأوروبي.

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