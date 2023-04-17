ساني على رأس تشكيل البايرن المتوقع أمام السيتي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل بايرن ميونخ استعداده بكل قوة لموقعة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، والتي يستضيفها ملعب "الأليانز آرينا".

بايرن ميونخ يوجه صفعة قوية لساديو ماني

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل.

ويبحث البايرن عن تعويض النتيجة الثقيلة أمام مانشستر سيتي في لقاء الذهاب، والذي إنتهى بفوز الأخير 3/0.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: ألفونسو ديفيز، أوباميكانو، دي ليخت، جواو كانسيلو.

الوسط: جوريتسكا، كيميش.

الوسط الهجومي: ليروي ساني، جمال موسيالا، كومان.

الهجوم: جنابري.



في سياق متصل، يبحث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة، خاصة وأن الفريق لديه معنويات كبيرة بعد النتيجة التي حققها أمام العملاق البفاري في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد.

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