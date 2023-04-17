محمد صلاح ينتظر تحقيق رقم تاريخي أمام ليدز يونايتد الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة ليدز يونايتد، والتي تقام مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب استاد أنفيلد.

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محمد صلاح على أعتاب الإنفراد بصدارة قائمة هدافي ليفربول أمام ليدز يونايتد

يحتاج محمد صلاح في مباراة ليفربول وليدز يونايتد الليلة، لتسجيل هدفًا واحدًا للانفراد بصدارة قائمة هدافي ليفربول أمام ليدز يونايتد في النظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي.

حيث يتساوى محمد صلاح حاليًا مع روبي فاولر نجم الريدز السابق في عدد الأهداف التي سجلها كلا منهما في شباك ليدز، برصيد 7 أهداف لكل منهما، حيث يعتبر كلا اللاعبان ثاني الهدافيين التاريخيين لفريق ليفربول أمام ليدز يونايتد.

ففي حال تمكن صلاح من تسجيل أي أهداف في مرمى ليدز سيرفع رصيده من الأهداف أمام

هذا المنافس إلى 8 أهداف ليفك الشراكة مع روبي فاولر في المركز الثاني بقائمة أكثر هدافي الحمر أمام ليدز، فيما لو أحرز النجم المصري ثنائية في شباك ليدز، فسيعادل بذلك جوردون هودجسون نجم الريدز السابق التاريخي، والذي سجل 9 أهداف في شباك ليدز كأكثر هدافي ليفربول أمام هذا المنافس.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول وليدز يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.

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