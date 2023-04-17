دقة مراوغات 100%.. ماذا قدم تريزيجيه في مواجهة بشكتاش

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه للمشاركة مع فريقه طرابزون سبور التركي بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضًا.. أزمة فنية محتملة في الأهلي بعد إيقاف كهربا

وغاب تريزيجيه عن المشاركة مع طرابزون سبور في آخر 4 مباريات بالدوري التركي قبل أن يشارك بديلًا في مواجهة بشكتاش ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وشهدت الدقيقة 56 من مباراة طرابزون سبور وبشكتاش مشاركة محمود تريزيجيه على حساب البرازيلي برونو بيريز.

أرقام تريزيجيه في مباراة طرابزون سبور وبشكتاش

وشارك تريزيجيه لمدة 34 دقيقة في مباراة طرابزون سبور وبشكتاش، وقدم خلالها مستوى مقبول للغاية بعدما لمس الكرة 22 مرة، وأكمل 7 تمريرات منها 4 تمريرات صحيحة.

وسدد مرتين على المرمى لكنه لم يسجل أي أهداف كما أرسل عرضيتين بدون أي عرضية صحيحة.

وحقق النجم المصري نسبة نجاح 100 % في المراوغات بعدما قام بـ 3 مراوغات ناجحة من أصل 3 محاولات للمراوغة.

وتفوق تريزيجيه في 5 مواجهات من أصل 7 مواجهات أرضية تعرض لها خلال مباراة طرابزون سبور وبشكتاش.

وعلى المستوى الدفاعي، قام تريزيجيه بتدخلين دفاعيين ناجحين بينما اعترض الكرة مرة واحدة.

للمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا