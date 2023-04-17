ختام أولمبياد الزهور الرمضانية غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي الزهور برئاسة محمد الدمرداش غدًا الثلاثاء 27 رمضان الموافق 18 إبريل، لإقامة حفل ختام أولمبياد الزهور الرمضانية التي شهدت رقما قياسياً في عدد المشاركين وصل إلى 2073 لاعباً في 19 رياضة مختلفة.

اقرأ أيضًا.. نادى الزهور أسطورة مصرية للألعاب القتالية

وكشف محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور عن إقامة حفل في الصالة المغطاة بالمقر الرئيسي بمدينة نصر في الثامنة مساءً احتفالًا بنجاح النسخة الأولى من أولمبياد الزهور الرمضانية التي أقيمت في 19 رياضة مختلفة في سهرة رمضانية جميلة لأسرة النادي.

ولعب وخلال الأسابيع الماضية منافسات أولمبياد الزهور الرمضانية في فرع النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس بمتابعة مستمرة من مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش ومنسقي الرياضة من أعضاء المجلس وهم: علي عادل ، أمين الصندوق، ومحمد مطيع وياسر حفني.

وأوضحت إدارة النشاط الرياضي التي يديرها أحمد الليثي أن الحفل يبدأ بطابور عرض المشاركين وتكريمهم من قبل مجلس الإدارة ويليه سهرة رمضانية مع المنشد أحمد العمري.

وقد شهدت النسخة الأولى من أولمبياد الزهور مشاركة قياسية حيث وصل عدد اللاعبين في ال 19 رياضة إلى 2073 لاعبًا في المراحل السنية المختلفة وجاءت المشاركة كالتالي: كرة اليد (55 لاعبًا)، كرة السلة (167 لاعبًا)، كرة الطائرة (175 لاعبًا)، كرة القدم

(450 لاعبًا)، الكاراتيه (183 لاعبًا)، الجودو (88 لاعبًا)، التايكوندو (106 لاعبين )، الجمباز الفني (157 لاعبًا)، الجمباز الإيقاعي (50 لاعبًا)، السباحة (170 لاعبًا)، كرة الماء (18 لاعبًا)، السباحة التوقيعية (22 لاعبة)، الاسكواش (75 لاعبًا)، التنس الأرضي (106 لاعبين )، كرة السرعة (67 لاعبًا)، الريشة الطائرة (57 لاعبًا)، تنس الطاولة (28 لاعبًا)، ألعاب القوى (70 لاعبًا)، سباقات السرعة (29 لاعبًا).

وعبر المستشار محمد الدمرداش عن بالغ سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من أولمبياد الزهور مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه الدورة نشر الرياضة بشكل أكبر وتشجيع أبناء النادي على ممارسة الرياضات المختلفة وليس التركيز على كرة القدم فقط من أجل توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وأيضًا تشجيع أولياء الأمور على ممارسة الرياضة رفقة أبنائهم .

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا