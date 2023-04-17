جدول ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق الجولة 26

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الإثنين، منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري، وذلك بمواجهتين من العيار الثقيل، حين يلتقي الأهلي مع سموحة والزمالك مع المقاولون العرب.

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يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، جمعهما من 20 مباراة بعدما حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 ولم يتلقي أي هزيمة حتي الأن بالدوري.

بينما يحتل فريق فيوتشر وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة، من 23 مباراة، جمعهما من لفوز في 13 لقاء وتعادل

في 9 وهزيمة وحيدة.

بينما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، جمعهما من 12 فوز و7تعادلات و4هزائم.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 لقاء وتعادل في 6 وخسر 6.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

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