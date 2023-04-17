شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مباراة جمعت الأهلى مع سموحة قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

26 مواجهة بين الأهلى وسموحة، حقق المارد الأحمر 14 فوزاً مقابل أربعة انتصارات لسموحة، فيما انتهت ثمانى مباريات بالتعادل، بواقع خمسة تعادلات إيجابية و3 لقاءات بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 43 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 23 هدفا.

انتهى آخر لقاء جمع الأهلى وسموحة في الدوري بالتعادل السلبى، فيما حقق المارد الأحمر فوزاً على الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر مباراة جمعت الفريقين بكأس مصر.

عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هو هداف الأهلى فى شباك سموحة برصيد ثمانية أهداف، بينما إسلام محارب لاعب الأهلى السابق هو هداف سموحة فى شباك الأهلى برصيد 4 أهداف.

نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة فى 10 مواجهات أمام سموحة بالدورى، فيما حافظ سموحة على نظافة شباكه فى 5 مباريات، حقق الأهلى الفوز ذهاباً وإياباً على سموحة في موسمين.

4 مباريات هى عمر أطول سلسلة انتصارات للأهلى على حساب سموحة، بينما كانت 8 مباريات هى عمر سلسلة لا هزيمة للمارد الأحمر أمام الفريق السكندرى مقابل مباراتين لسموحة.