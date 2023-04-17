أصل الحكاية فى الرياضة (26).. دعوة أولمبية سبب تأسيس اتحاد الكرة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية فى الرياضة".. هى سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة فى كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء فى 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصصا لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول فى هذه الحلقات أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.

والآن مع الحلقة (26).. دعوة أولمبية سبب تأسيس اتحاد الكرة المصرى

كانت دعوة مصر الرسمية لأولمبياد أنتيويرب ببلجيكا 1920 المحرك الأول نحو إنشاء الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ بدأ الفصل الأول من القصة بدعوة مستر سمبسون، ناظر مدرسة المعلمين، ومراقب الرياضة البدنية بوزارة المعارف، الأندية إلى تشكيل لجنة كرة القدم الأولمبية.

استجابت الأندية لدعوة سمبسون، وفي الاجتماع الأول يوم 17 مارس 1920، تشكلت لجنة كرة القدم الأولمبية، وتم اختيار جعفر باشا والي، وكيل النادي الأهلي، رئيسا للجنة، كما عُين محمد أفندي صبحي سكرتيرًا لها، وضمّت فى عضويتها ممثلي أندية الزمالك والسكة الحديد والاتحاد والقاهرة والعباسية.

لكن البداية الفعلية لتأسيس الاتحاد، كما يصفها المؤرخون، وفي مقدمتهم الكاتب ياسر أيوب، عندما استجاب 23 ناديا لدعوة النادي الأهلي للاجتماع يوم 13 أكتوبر عام 1921، وقررت هذه الأندية خوض غمار إجراءات تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم.