أصل الحكاية فى الرياضة (26).. دعوة أولمبية سبب تأسيس اتحاد الكرة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية فى الرياضة".. هى سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة فى كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء فى 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصصا لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول فى هذه الحلقات أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.والآن مع الحلقة (26).. دعوة أولمبية سبب تأسيس اتحاد الكرة المصرى
كانت دعوة مصر الرسمية لأولمبياد أنتيويرب ببلجيكا 1920 المحرك الأول نحو إنشاء الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ بدأ الفصل الأول من القصة بدعوة مستر سمبسون، ناظر مدرسة المعلمين، ومراقب الرياضة البدنية بوزارة المعارف، الأندية إلى تشكيل لجنة كرة القدم الأولمبية.
استجابت الأندية لدعوة سمبسون، وفي الاجتماع الأول يوم 17 مارس 1920، تشكلت لجنة كرة القدم الأولمبية، وتم اختيار جعفر باشا والي، وكيل النادي الأهلي، رئيسا للجنة، كما عُين محمد أفندي صبحي سكرتيرًا لها، وضمّت فى عضويتها ممثلي أندية الزمالك والسكة الحديد والاتحاد والقاهرة والعباسية.
لكن البداية الفعلية لتأسيس الاتحاد، كما يصفها المؤرخون، وفي مقدمتهم الكاتب ياسر أيوب، عندما استجاب 23 ناديا لدعوة النادي الأهلي للاجتماع يوم 13 أكتوبر عام 1921، وقررت هذه الأندية خوض غمار إجراءات تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
في يوم 23 ديسمبر 1921، شهد الإعلان عن تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث ضمَّ أول مجلس إدارة لهذا الاتحاد 15 عضوًا بالانتخاب، وعضوين بالتعيين، وفاز برئاسته جعفر باشا والي، وكيل الأهلي، وأصبح يوسف أفندي محمد - مرشح الزمالك- السكرتير العام للاتحاد.
بعد تأسيس الاتحاد رسميًا، رفض الأعضاء اقتراحًا من الأهلي بتوفير مقر للاتحاد داخل أروقة النادي، معتبرين ذلك ميزة لأحد الأندية، وهو أمر لم يرق لهم، وتنقل الاتحاد بين عدد من المقرات، كان أولها في مقر النادي الزراعي بميدان الأوبرا، ولم يدم المقام في هذا المقر سوى لبضعة أسابيع.
بعد ذلك، انتقل أعضاء الاتحاد بشكل مؤقت للاجتماع في النادي الأهلي، إلى أن انتقلوا إلى شقة جديدة بشارع المدابغ (شريف حاليًا)، ولم يدم المستقر به أيضًا، فانتقل الاتحاد إلى شارع الشواربي، وظل هذا الموقع مقر الاتحاد حتى عام 1953، عندما انتقل إلى مقره الحالي بالجبلاية.
انضم اتحاد الكرة المصري إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فى 1923 وإلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى 1957، حيث كان أول رئيس للاتحاد "جعفر والى باشا" وفيما يلى تاريخ مجالس الإدارات التى تعاقبت على الإتحاد منذ بداية تأسيسه.
أول مجلس للاتحاد استمر 4 سنوات وجاء تشكيله كالتالي:
رئيس المجلس: جعفر والى باشا
امين الصندوق: إسماعيل أفندى يسري
الأعضاء:- مستر سيمون- طاهر السرجانى- رياض شوقى- عبد الحميد محرم- على صادق- محمد جاهين- محمد صبحى- عباس حلمى زغلول- محمد إبراهيم- إبراهيم علام- نقولا عرقجى- زكريا عباس- حسين حجازى.