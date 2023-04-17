شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب شوقى غريب أمام الزمالك قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره المقاولون العرب، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهي المباراة التى تسجل الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى.

وحذر شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مدافعي الفريق من خطورة هجوم نادي الزمالك، وذلك في ظل حالة الانتعاش التهديفي التي يعيشها الفريق الأبيض بعد آخر انتصارين في مسابقة الدوري على حساب البنك الأهلي وحرس الحدود، ومنح شوقي غريب تعليمات خاصة لمدافعي المقاولون العرب لإحكام الرقابة على مهاجمي الفريق الأبيض وخاصة ناصر منسي والذي يعيش حالة من التألق في قيادة هجوم الزمالك خلال المباريات الأخيرة.

ويمتلك شوقي غريب، المدير الفني لذئاب الجبل، تاريخاً حافلاً في مواجهات القلعة البيضاء، وذلك خلال تدريبه لـ 5 فرق مختلفة، والتقى غريب مع الزمالك في 7 مباريات سابقة، حقق فاز في مباراتين وخسر 4 أخرى، وتعادل مرة واحدة.

وسجلت فرق شوقي غريب 8 أهداف في شباك الزمالك، بينما سجل الزمالك 10 أهدف في فرق شوقي غريب، وجاءت مواجهات شوقي غريب مع الزمالك كالتالي:

1ـ مع الإنتاج الحربي

موسم 2016/2017

ـ فاز: 2/1

ـ خسر: 1/0

موسم 2015/2016

ـ فاز: 3/1

ـ خسر 2/1

2ـ مع سموحة

موسم 2011/2012

خسر: 1/0

3ـ مع الاتحاد السكندري موسم 2003/2004

خسر: 4/2

3_ مع المقاولون العرب

تعادل سلبياً في الدور الأول لدوري هذا الموسم