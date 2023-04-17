شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد باسم مرسى أمام حرس الحدود بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق البنك الأهلى جهود باسم مرسى مهاجم الفريق فى المواجهة المقبلة أمام حرس الحدود عقب انتهاء الإيقاف الذى تعرض له بسبب الحصول على 3 بطاقات صفراء فى مباريات سابقة، والتى غاب على إثرها عن مباراة فريقه الماضية أمام طلائع الجيش.

وكان حقق فريق البنك الأهلى الفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الماضية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أحرز الأهداف كل من محمد هلال وحسين فيصل.

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو لتجهيز جميع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للاستعانة بهم في المباريات واستغلال الحالة المعنوية الجيده لهم بعد الفوز على طلائع الجيش والاستمرار في النتائج الإيجابية لتسحين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز و الخروج من منطقة الهبوط .

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقة نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة و العشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في الساعة التاسعة والربع مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات و التعادل في 8 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.