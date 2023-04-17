شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي وسموحة فى الدورى قبل مباراة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلي مع نظيره سموحة فى التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى مواجهة صعبة على الفريق الأحمر، باعتبارها البروفة الأخيرة قبل مباراته أمام الرجاء الرياضي المغربي فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض فريق الكرة بالنادي الأهلي 20 مباراة قبل مواجهة سموحة، حقق الفوز فى 15 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم بـ38 هدفاً، كما يُعد الأهلي الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 50 نقطة.

فيما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز على سموحة واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الانتصارات المتتالية فى مسابقة الدوري، وآخرها الفوز على فاركو بثلاثية نظيفة، في مشوار البحث عن استعادة اللقب الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على سموحة ليكون خير إعداد وارفع الروح المعنوية للاعبيه قبل مباراته المهمة مع الرجاء المغربي والتي ستحتاج تحضيرات خاصة باعتبارها فارقة في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية.