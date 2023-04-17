شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يرافق ثنائى الأهلى فى رحلة التأهيل من الإصابة بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، إلى ثنائي النادي الأهلي، كريم فؤاد وأكرم توفيق، وذلك خلال رحلة تعافيهما من اصابة القطع في الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية بقطر.

ونشر عمر كمال صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال تواجده مع ثنائي الفريق الأحمر.





وفضل فيوتشر سفر عمر كمال إلى قطر لبدء البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة القطع في الرباط الخارجي للركبة، وذلك لاستعادة جهود اللاعب في أقرب وقت.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري والتي تقام على ستاد السلام، ويبحث أبناء علي ماهر عن مواصلة الانتصارات.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 48 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين فقط، وخاض فيوتشر 23 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، أثنى خلالها مدرب الفريق على روح وحماس اللاعبين للفوز حتى الدقائق الأخيرة خلال مباراة غزل المحلة الماضية، لينتهي اللقاء بفوز فيوتشر بهدف نظيف ويرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني.

وشدد علي ماهر على أهمية مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة وذلك للحفاظ على تواجد الفريق في مركز متقدم من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا النسخة المقبلة.