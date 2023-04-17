شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم الاثنين 17-4-2023 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة قوية مع المقاولون العرب اليوم، الاثنين، فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، بحثاً عن انتصار جديد بالمسابقة المحلية بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة للدوري.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.





موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدورييستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العربوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.