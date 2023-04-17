شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. استاد هزاع بن زايد يوثق لحظة وفاء بين متعب وغالى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية كان شاهدا على لحظة من أروع اللقطات التى تظل عالقة فى الأذهان عندما رفض عماد متعب رفع كأس السوبر المصرى وطلب من حسام غالى رفع الكأس بعد سحب الشارة منه بأمر من إدارة الأهلى، كما شهد على قبلة الحياة للنادى الاهلى بالتتويج بلقب السوبر المصرى على حساب الزمالك بعدما خسر المارد الأحمر الدورى وكأس مصر، وجاء الفوز بالسوبر ليحرم القلعة البيضاء من الثلاثية فى 2015.

ففى 15 أكتوبر 2015 أحرز الأهلى لقب كأس السوبر المصرى لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالى بعد فوزه 3-2 على الزمالك بطل الدورى والكأس فى لقاء مثير أقيم بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية وشهد احتساب 3 ركلات جزاء.

أقيمت المباراة بحضور 25 ألف متفرج، وهى المرة الأولى فى تاريخ لقاءات قطبى الكرة المصرية التى تقام فيها هذه المباراة على أرض عربية، والمرة الثانية التى يلتقيان فيها خارج مصر بعد السوبر الأفريقى عام 1994 بجنوب أفريقيا وفاز الزمالك بهدف أيمن منصور.

تقدم عمر جابر بهدف للزمالك فى الدقيقة 25 بعد دقيقة واحدة من إهدار انفراد بمرمى الحارس شريف إكرامى الذى تصدى لركلة جزاء من المتألق محمود عبد المنعم (كهربا) فى الدقيقة 34، ومن ركلة جزاء فى الوقت بدل الضائع للشوط الأول أدرك عبد الله السعيد التعادل للأهلى قبل أن يضيف الهدف الثانى من ركلة جزاء أخرى فى الدقيقة 53.

وسجل البديل مؤمن زكريا الهدف الثالث بضربة رأس بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس أحمد الشناوى فى الدقيقة 69، وقلص كهربا الفارق وأضاف الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من جابر.

وانتهت المباراة بحصول قائد الأهلى آنذاك حسام غالى على أحسن لاعب فى المباراة، وعند لحظة التتويج برفع الكأس واستلامه من حامل شارة قائد الأهلى عماد متعب، بعد سحبها من غالى قبل أشهر، لم يحمل الكأس وترك حمل الكأس لحسام غالى فى لفتة رائعة.