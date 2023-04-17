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الطلائع يجدد الثقة فى عماد النحاس استعداداً لمواجهة فيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو طلائع الجيش اجتماعاً خلال الساعات الماضية، استقروا خلاله على تجديد الثقة في عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة، رغم تراجع النتائج  بعد الخسارة من البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للدوري، ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.

 

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 17 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية.

 

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

 

ويستعد الطلائع لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل على ستاد جهاز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة .

 

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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