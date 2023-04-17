5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري الممتاز

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة قوية عندما يلتقي بالمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. الظهور الأول لـ أوسوريو

وتسجل مباراة الليلة الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزملك الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلها، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر في 6.